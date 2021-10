Remis im Spitzenspiel zwischen Liverpool und Manchester City

Premier League

Das Team von Trainer Jürgen Klopp bleibt damit immerhin in dieser Saison ungeschlagen. Spitzenreiter nach dem siebten Spieltag der englischen Fußball-Meisterschaft ist der FC Chelsea.

Der überragende Mohamed Salah bereitete erst das 1:0 durch Sadio Mané (59. Minute) vor und erzielte in der 76. Minute die erneute Führung für Liverpool. Man City glich jedoch zweimal aus - durch Phil Foden (69.) und Kevin De Bruyne (81.). Die Gäste aus Manchester waren in der ersten Halbzeit das spielbestimmende Team, kamen aber trotz guter Chancen zunächst nicht zum Torerfolg. Wenige Minuten vor dem Abpfiff hatte Liverpool Pech, als Rodrigo einen Schuss von Fabinho aufs leere City-Tor gerade noch abblocken konnte.

Guardiola wechselt durch

Klopp hatte nach Liverpools 5:1-Champions-League-Sieg beim FC Porto unter der Woche keine Änderungen an der Startaufstellung vorgenommen. Hingegen wechselte City-Coach Pep Guardiola gegenüber dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft bei Paris Saint-Germain gleich auf mehreren Positionen und setzte wieder auf die Elf, die in der Vorwoche mit 1:0 bei Chelsea in London gewonnen hatte.

Die Blues von Coach Thomas Tuchel, die am Samstag mit 3:1 gegen den FC Southampton gewonnen hatten, waren am Sonntagabend Nutznießer des Unentschiedens. Sie führen die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweiten Liverpool und zwei Zählern auf den Dritten Man City an.

