Am 9. November jährt sich die Pogromnacht. Vor 85 Jahren zerstörten de Nazis in Deutschland jüdische Einrichtungen und steckten sie zum Teil in Brand. NRW-Innenminister Reul sagt: Vor allem an so einem Tag, wird die Polizei an jüdischen Einrichtungen besonders intensiv aufpassen. Denn, 85 Jahre danach ist die Lage ebenfalls angespannt. Die Terrorangriffe der Hamas auf Israel und die Gegenschläge der israelischen Armee bringen bei uns in NRW Menschen auf die Straße.

