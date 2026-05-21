Rezepte und Tipps zur Grillsaison

Keine Lust mehr auf das “Standard-Brot” zum grillen? Dann probiert es doch mal mit diesem Pizzabrot, es passt übrigens sehr gut zu mediterranen Gerichten ;)

Ein Zusatztipp: Ihr könnt größere Mengen portionieren und den Teig einfrieren. So müsst ihr nicht immer neuen Teig machen.

Ihr braucht:

– 750 g Weizenmehl

– 250 g Grießmehl

– 7 g Trockenhefe

– 2 El gutes Olivenöl

– 1 Tl Ahornsirup

– 1 Tl Salz

– 650 ml Wasser (lauwarm)

– Butter

Zubereitung:

Butter schmelzen und zur Seite stellen, aus den restlichen Zutaten den Teig kneten und ca. 1 Stunde ruhen lassen damit die Hefe im Teig richtig arbeiten kann.

Teig gleichmässig portionieren und nochmal 10-15 Minuten ruhen lassen.

Den Teig zu kleinen Brotfladen ausrollen, Grill vorheizen und auf das heiße Rost legen. Kurz bevor ihr das Brot wendet streicht das ganze mit der geschmolzenen Butter ein und bestreut das ganze mit etwas “Fleur de Sel”. Das wiederholt ihr auch bei der knusprigen Seite.