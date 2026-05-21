Rezepte und Tipps zur Grillsaison

Fleisch ist sein Gemüse. Ganz so schlimm ist es nicht, aber Camillo Tomanek ist Grill-Influencer und er macht keinen Hehl daraus, dass Fleisch schon der Star bei ihm auf dem Grill ist. Zum langen Pfingstwochenende gibt uns der mehrfache deutsche Grillmeister und einmalige Grillweltmeister Tipps zum Grillen. Denn wer von Euch grillt denn nicht am Wochenende? Und deswegen wenn ihr an der Fleischtheke steht - kauft kein mariniertes Fleisch. Macht zum Beispiel eine BBQ-Soße selbst - warum nicht mit Cola?
BBQ-Soße aus Cola
Zutaten
- 500 ml Ketchup
- 500 ml Cola
- 90 g Zucker
- 90 g Rohrzucker
- 1 TL Senfpulver
- 1 TL Pfeffer
- 1 TL Zwiebelpulver
- 3/4 TL gemahlene Chiliflocken
- 2 EL Worcestershiresauce
- 2 EL Apfelessig
Zubereitung
- Cola, Zucker, Rohrzucker, Senfpulver, Pfeffer, Zwiebelpulver und Chiliflocken in einen Topf geben.
- Die Mischung kurz aufkochen und anschließend bei mittlerer Hitze unter regelmäßigem Rühren köcheln lassen, bis die Kohlensäure weitgehend verflogen ist und die Flüssigkeit auf etwa die Hälfte reduziert wurde.
- Darauf achten, dass die Mischung nicht anbrennt, besonders nachdem die Kohlensäure entwichen ist.
- Ketchup, Worcestershiresauce und Apfelessig hinzufügen.
- Alles nochmals kurz aufkochen lassen.
- Die Soße direkt servieren oder in ein sauberes, gut verschließbares Gefäß abfüllen.
Hinweis zur Lagerung
Gut verschlossen und gekühlt ist die Soße etwa eine Woche haltbar.
Cheddar Chili Bacon Bomb
Zutaten
- Eine Packung (500 g) Cheddar Chili Bratwurst (Wenn nicht verfügbar, lässt sich ein ähnliches Ergebnis durch die Zugabe von zusätzlicher Chili und Käse erzielen.)
- 400 g Hackfleisch gemischt
- 150 g Cheddar, gerieben
- 50 g Frischkäse
- ca. 250 g Bacon
- 2 EL Porkalypse
- 150 ml DonLicate BBQ Soße
Zubereitung
- Das Wurstbrät aus den Würsten entnehmen und mit dem Hackfleisch, dem Käse und dem Gewürz vermischen.
- Den Bacon leicht überlappend auslegen.
- Die Bacon-Bomb-Masse so ausrollen, dass sie von der Länge her in den ausgelegten Bacon passt.
- Die Bacon Bomb in den Baconmantel rollen, sodass sie vollständig bedeckt ist.
- Eine Zedernholzplanke für etwa 30 Minuten wässern und die Bacon Bomb mittig darauf platzieren.
- Den Grill (Enders Monroe Black Pro 3) indirekt auf 200 °C vorheizen und die Bacon Bomb bis zu einer Kerntemperatur von 68 °C grillen.
- Sobald die Kerntemperatur erreicht ist, die Bacon Bomb mit der DonLicate BBQ Soße bestreichen.
- Anschließend weitergrillen, bis eine Kerntemperatur von 74 °C erreicht ist.
Gegrilltes Pizzabrot
Keine Lust mehr auf das “Standard-Brot” zum grillen? Dann probiert es doch mal mit diesem Pizzabrot, es passt übrigens sehr gut zu mediterranen Gerichten ;)
Ein Zusatztipp: Ihr könnt größere Mengen portionieren und den Teig einfrieren. So müsst ihr nicht immer neuen Teig machen.
Ihr braucht:
– 750 g Weizenmehl
– 250 g Grießmehl
– 7 g Trockenhefe
– 2 El gutes Olivenöl
– 1 Tl Ahornsirup
– 1 Tl Salz
– 650 ml Wasser (lauwarm)
– Butter
Zubereitung:
Butter schmelzen und zur Seite stellen, aus den restlichen Zutaten den Teig kneten und ca. 1 Stunde ruhen lassen damit die Hefe im Teig richtig arbeiten kann.
Teig gleichmässig portionieren und nochmal 10-15 Minuten ruhen lassen.
Den Teig zu kleinen Brotfladen ausrollen, Grill vorheizen und auf das heiße Rost legen. Kurz bevor ihr das Brot wendet streicht das ganze mit der geschmolzenen Butter ein und bestreut das ganze mit etwas “Fleur de Sel”. Das wiederholt ihr auch bei der knusprigen Seite.