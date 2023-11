Richie Sambora liebäugelt mit Bon-Jovi-Reunion

New York (dpa) - Sein Gitarrensound und seine Soli prägten unzählige Rock-Hits, jetzt liebäugelt Bon-Jovi-Urgestein Richie Sambora öffentlich mit einer Rückkehr zur Band. «Es ist nur die Frage, wann alle bereit sind, es zu tun. Es wird ein großes, gewaltiges Unterfangen», sagte das 64-jährige Band-Urgestein dem Promiportal «People». Gespräche liefen. Es sei auch an der Zeit - schließlich feiere die Band in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Sambora gehört zu der Stammbesetzung, die Sänger Jon Bon Jovi (heute 61) 1983 formierte, mit Schlagzeuger Tico Torres, Gitarrist Dave Sabo, Keyboarder David Bryan und Bassist Alec John Such. Bon Jovi wurde in den 80er Jahren mit Hits wie «Runaway», «Livin' on a Prayer», «You Give Love a Bad Name» und «Wanted Dead or Alive» berühmt. Sambora verließ die Band im Jahr 2013.