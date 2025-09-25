Navigation

Rihanna bringt drittes Kind zur Welt - und verrät den Namen

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 02:12

Rihanna und ihr Partner Asap Rocky sind wieder Eltern geworden. Die Sängerin stellt das Neugeborene - in Rosa gekleidet - in sozialen Medien vor.

Rihanna
© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Familienzuwachs für Sängerin Rihanna (37) und Rapper Asap Rocky (36): Der Pop-Superstar postete ein Foto von dem Baby in den sozialen Medien. Darauf hält sie das rosa gekleidete Neugeborene in ihren Armen. Ein weiteres Foto zeigt kleine Boxhandschuhe aus Stoff, die an rosafarbenen Bändern hängen. Dazu gab Rihanna den Namen und das Geburtsdatum bekannt - Rocki Irish Mayers, 13. September 2025. Auf Instagram trudelten viele Glückwünsche ein. Endlich habe sie ihr Mädchen bekommen, kommentierten Follower. 

Rihanna und Asap Rocky sind bereits Eltern von zwei Söhnen. RZA kam 2022 zur Welt, dessen Brüderchen Riot folgte 2023. Der Rapper hat den bürgerlichen Namen Rakim Athelaston Mayers.

Babybauch bei der Met Gala

Bei der New Yorker Met Gala im Mai hatten Schwangerschaftsgerüchte um Rihanna für Furore gesorgt. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin posierte damals im Blitzlichtgewitter und legte dabei immer wieder die Hände auf ihren deutlich sichtbaren Bauch. Zudem bedankte sie sich für Schwangerschafts-Glückwünsche, die Reporter ihr zuriefen.

Asap Rocky hatte kürzlich im Interview der Modezeitschrift «Elle» den Wunsch nach einem Mädchen bekräftigt. «Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Wirklich. Wir beten für ein Mädchen», sagte der Rapper.

© dpa-infocom, dpa:250925-930-81282/1
Asap Rocky und Rihanna
Asap Rocky und Rihanna haben bereits zwei Söhne. (Archivbild)© Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa
Asap Rocky und Rihanna haben bereits zwei Söhne. (Archivbild)
© Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa
Rihanna
Rihanna erscheint bei der Met Gala mit Babybauch. (Archivbild) © Evan Agostini/Invision/dpa
Rihanna erscheint bei der Met Gala mit Babybauch. (Archivbild)
© Evan Agostini/Invision/dpa

Weitere Meldungen

Stefan Raab schneidet sich selbst die Haare

Kino & TV Am leicht lichten Haar des Entertainers setzt kein Friseur die Schere an, Raab nimmt eine Schermaschine vom Discounter. Das geht nicht immer gut.

Stefan Raab

Dänemark entschuldigt sich offiziell bei Grönländerinnen

Panorama Dänemark bittet betroffene Frauen auf Grönland um Entschuldigung, weil ihnen vor Jahrzehnten ohne ihre Zustimmung Spiralen eingesetzt wurden.

Grönländerinnen erhalten offizielle dänische Entschuldigung

Samuel Kochs Unfall wird vor Gericht neu verhandelt

Panorama Samuel Koch kämpft seit Jahren um die Anerkennung seines Sturzes bei «Wetten, dass..?» als Arbeitsunfall.

"Wetten, dass..?" - Kandidat Koch klagt vor Bundessozialgericht
skyline