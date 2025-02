«Rise of the Ronin»: Im Land der Samurai

Spiel der Woche

Berlin (dpa/tmn) - Das Action-Rollenspiel «Rise of the Ronin» führt die Spielenden nach Japan ins Jahr 1853: Nach 250 Jahren Herrschaft durch einen Samurai-Kriegeradel, das Tokugawa-Shogunat, läutet die Ankunft einer US-amerikanischen Marineexpedition eine Ära des Wandels ein. Langsam öffnet sich Japan der westlichen Welt, doch die tiefgreifenden Veränderungen gehen nicht ohne Konflikte vonstatten. Währenddessen schlüpft man in die Rolle eines umherwandernden, herrenlosen Samurai-Kriegers, auch Ronin genannt. Immer wieder den eigenen Weg wählen Das Spiel beginnt mit einem Blick zurück auf die tragische Kindheit des namenlosen Hauptcharakters. Nachdem Gefolgsleute des herrschenden Shoguns ein Dorf in Schutt und Asche gelegt haben, bleibt ein junges Zwillingspaar verwaist zurück. Einige Jahre später trifft man beide wieder. Ob man «Rise of the Ronin» mit einem weiblichen oder einem männlichen Hauptcharakter durchspielt, bleibt einem selbst überlassen. Das ist dann bereits die erste von vielen noch folgenden Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen. Das Spielerlebnis ist also ausgesprochen individuell. Tradition und Moderne - Schwert oder Schusswaffe? Auch zwischen den Fronten zweier rivalisierender Fraktionen muss man eine Wahl treffen: Sollen es die traditionellen Shogunat-Anhänger sein? Sie wollen die alte Ordnung bewahren? Oder sollen es die reformorientierten Kräfte sein, die für eine Öffnung Japans kämpfen? Im Gameplay spiegelt sich der Kontrast von Tradition und Moderne deutlich wider. Gekämpft wird sowohl mit dem Schwert als auch mit modernen Schusswaffen. Spielerinnen und Spieler können ihre Ausrüstung individuell anpassen, Fähigkeiten ausbauen und nach Bedarf auch den allgemeinen Schwierigkeitsgrad über drei Stufen jederzeit anpassen. Open-World mit vielen Geheimnissen und Nebenaktivitäten Das Action-Rollenspiel präsentiert dabei drei offene und detailreich gestaltete Spielewelten, nämlich Edo (heute Tokyo), Kyoto und Yokohama, jeweils mit Umland. Dort warten enge Gassen, historische Stätten, blühende Kirschgärten und weite Landschaften. In den atmosphärisch dichten Kulissen warten viele Geheimnisse und Nebenaktivitäten. Wer in der etwa 40 Stunden umfassenden Story die japanischen Regionen nicht allein durchstreifen möchte, kann sich im Koop-Modus Unterstützung holen. Dort lassen sich zahlreiche Missionen zu zweit erneut bestreiten und gemeinsam wertvolle Belohnungen erkämpfen. «Rise of the Ronin» ist auf der Playstation 5 erhältlich und kostet knapp 50 Euro. Eine PC-Version soll im März 2025 erscheinen. Die Altersfreigabe (USK) liegt bei 18 Jahren.

«Rise of the Ronin»: Das Spiel bietet neben Action auch Magie und Mystik.+ © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn «Rise of the Ronin»: Das Spiel bietet neben Action auch Magie und Mystik.+ © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

Lädierter Samurai in «Rise of the Ronin». Ob der Hauptcharakter männlich oder weiblich ist, entscheiden die Spielenden selbst. © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn Lädierter Samurai in «Rise of the Ronin». Ob der Hauptcharakter männlich oder weiblich ist, entscheiden die Spielenden selbst. © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

In Schnee und Kälte nicht gerade angenehm: Mit dem Schwert geht es bei «Rise of the Ronin» in den Kampf. © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn In Schnee und Kälte nicht gerade angenehm: Mit dem Schwert geht es bei «Rise of the Ronin» in den Kampf. © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

Samurai zur Luft: Auch geflogen wird in «Rise of the Ronin», und zwar mit diesem selbstgebauten Flugdrachen mit Federn. © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn Samurai zur Luft: Auch geflogen wird in «Rise of the Ronin», und zwar mit diesem selbstgebauten Flugdrachen mit Federn. © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

Blau, gehörnt und schießfreudig: Dies hier ist nicht der einzige Dämon in «Rise of the Ronin», aber der erste, der den Weg des Ronin kreuzt. © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn Blau, gehörnt und schießfreudig: Dies hier ist nicht der einzige Dämon in «Rise of the Ronin», aber der erste, der den Weg des Ronin kreuzt. © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

