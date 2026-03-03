Anzeige
Road to Defence - Neue Chancen für Unternehmen aus Südwestfalen
Die Industrie- und Handelskammer aus Arnsberg, Hagen und Siegen wollen Firmen aus dem produzierenden Gewerbe zeigen, wie der Einstieg ins Defence-Geschäft funktionieren kann. Hier gibt es die Infos!

Veröffentlicht: Dienstag, 03.03.2026 16:34

Was erst nach Großkonzern und Rüstungsindustrie klingt, beschäftigt am Dienstag (03.03.2026) ganz konkret Unternehmen aus unserer Region. Bei der Veranstaltung "Road to Defence" in Hagen geht es darum, wie mittelständische Betriebe in die Sicherheits- und Verteidigungsbranche einsteigen können.

Viele Mittelständer fragen sich: Können wir da mitmachen? Zur Begrüßung macht die SIHK klar: Die Region bringt viel KnowHow mit. Das sagt auch der Hauptgeschäftsführer Ralf Geruschkat. 

Ralf Geruschkat
Dass der Schritt in die Verteidigungsindustrie möglich ist, zeigen Praxisbeispiele aus Südwestfalen. So z.B. das Unternehmen "iesy" mit Sitz in Meinerzhagen. Mit "Embedded Computing" hat das Unternehmen lange Zeit hauptsächlich den Gaming-Markt bedient. Mittlerweile hat sich das Unternehmen auf die Verteidigungsindustrie fokussiert. Der Geschäftsführer Dennis Nejdrowski freut sich, anderen Unternehmen ein paar Tipps mit auf dem Weg zu geben. 

Dennis Nejdrowski
