Road to Defence - Neue Chancen für Unternehmen aus Südwestfalen

Was erst nach Großkonzern und Rüstungsindustrie klingt, beschäftigt am Dienstag (03.03.2026) ganz konkret Unternehmen aus unserer Region. Bei der Veranstaltung "Road to Defence" in Hagen geht es darum, wie mittelständische Betriebe in die Sicherheits- und Verteidigungsbranche einsteigen können.

Viele Mittelständer fragen sich: Können wir da mitmachen? Zur Begrüßung macht die SIHK klar: Die Region bringt viel KnowHow mit. Das sagt auch der Hauptgeschäftsführer Ralf Geruschkat.