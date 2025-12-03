Robbie Williams spielt 2026 ein Konzert in Deutschland

Düsseldorf (dpa) - Der britische Popstar Robbie Williams kommt 2026 für sein einziges Deutschlandkonzert nach Düsseldorf. Er spielt am 5. Juni in der Merkur Spiel-Arena, wie der städtische Veranstalter D.Live bekanntgab. Der Vorverkauf startet bereits am Freitag (5. Dezember) um 11.00 Uhr.

Williams' neues Studioalbum «Britpop» soll am 6. Februar erscheinen. Eigentlich war das Album bereits für Oktober angekündigt, wurde dann aber verschoben.

Im vergangenen Jahr hatte der 51-Jährige sieben große Konzerte in Deutschland gegeben. Für 2026 ist bisher eine Großbritannien-Tour mit vier Terminen angekündigt. Im Sommer will Williams unter anderem auf Festivals in Belgien, Luxemburg und Dänemark spielen.