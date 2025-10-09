Rockband Def Leppard mit Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles (dpa) - Die britische Rockgruppe Def Leppard um Sänger Joe Elliott (66) hat in Hollywood jetzt einen festen Platz. Das Hard-Rock-Quintett enthüllte auf dem «Walk of Fame» im Herzen der Filmmetropole seine Sternenplakette. Vor vielen Schaulustigen posierten Elliott und seine Bandkollegen Rick Allen (61), Vivian Campbell (63), Rick Savage (64) und Phil Collen (67) auf dem Stern. Elliott wandte sich in einer Dankesrede an die «unglaublich liebevolle» Fangemeinde - «in zwei Wörtern: Danke schön».

Die US-Rockikone Jon Bon Jovi (63, «Living On A Prayer», «Bad Medicine») zollte den britischen Kollegen in einer Rede Tribut - und stellte sich als «Def Leppard Fan» vor. Als junger Musiker im US-Staat New Jersey - «Tausend Meilen entfernt» - habe er sich gleich zu der Musik der britischen Rocker hingezogen gefühlt. 1986 seien sie sich bei Auftritten in Deutschland erstmals persönlich begegnet und sie hätten sich auf Anhieb bestens verstanden, sagte Bon Jovi mit Blick auf ihre langjährige Freundschaft.

Def Leppard wurde 1977 im englischen Sheffield gegründet. In den 1980er Jahren hatte das Quintett mit Alben wie «Pyromania» und «Hysteria» Welterfolge und wurde 2019 in die «Rock And Roll Hall Of Fame» aufgenommen. 2023 veröffentlichte Def Leppard mit «Drastic Symphonies» das 13. Studioalbum. Mit Ausnahme von Gitarrist Steve Clark, der 1991 starb, spielen Def Leppard seit über 40 Jahren in derselben Besetzung, darunter Leadgitarrist Phil Collen und Bassist Rick Savage.

2023 gingen die Hardrock-Ikonen Def Leppard («Pour Some Sugar On Me») und Mötley Crüe («Wild Side») gemeinsam auf Europa-Tournee, auf der sie auch mehrere Open-Air-Konzerte in Deutschland spielten.