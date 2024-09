Rockband Jane's Addiction bricht nach Bühnenzoff Tournee ab

Los Angeles (dpa) - Die Rocker der US-Band Jane's Addiction haben ihre Nordamerika-Tournee abrupt beendet. Die Band habe die «schwierige Entscheidung» getroffen, als Gruppe eine Auszeit zu nehmen. Somit sagten sie auch den Rest ihrer Konzerttournee ab, wie es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Band hieß. Erstmals seit 14 Jahren waren die Rocker in ihrer Originalbesetzung mit Sänger Perry Farrell, Bassist Eric Avery, Schlagzeuger Stephen Perkins und Gitarrist Dave Navarro in Nordamerika seit Anfang August wieder auf Tour.

Einen Grund für das plötzliche Aus nannte Jane’s Addiction in dem Statement zunächst nicht, aber einzelne Bandmitglieder meldeten sich zu Wort und entschuldigten sich bei den Fans.

Navarro, Avery und Perkins gaben auf Instagram eine längere Erklärung ab. «Aufgrund eines anhaltenden Verhaltensmusters und Problemen mit der psychischen Gesundheit unseres Sängers Perry Farrell» hätten sie keine andere Wahl gehabt, als die laufende Tournee zu beenden. Dies sei aus Sorge um Farrells aber auch ihre eigene Gesundheit und Sicherheit entschieden worden. Die Umstände für ein sicheres Umfeld auf der Bühne und für großartige Auftritte seien derzeit nicht gegeben. «Wir hoffen, dass er die Hilfe findet, die er braucht».

Farrell schloss sich in einer Instagram-Story mit einer Entschuldigung an. Nach einem «unglaublich schwierigen» Wochenende mit Zeit zum Nachdenken wolle er sich bei Kollegen, Fans, Familie und Freunden für sein «unverzeihliches Verhalten» bei einem Konzert am Freitag entschuldigen. Er habe dort seine Belastungsgrenze erreicht, führte Farrell aus, ohne aber näher auf den Vorfall einzugehen.

Streit und Schläge auf der Bühne

Ein Auftritt der Band am Freitag in Boston war plötzlich abgebrochen worden, nachdem Farrell (65) mitten in einem Song wütend auf Navarro (57) zugeht und auf den Gitarristen einschlägt, wie Videoaufnahmen zeigen. Mitarbeiter der Crew und Bassist Avery (59) greifen ein, um Farrell zurückzuhalten. Farrells Ehefrau, Sängerin Etty Lau Farrell, schrieb später auf Instagram, ihr Mann sei frustriert gewesen, weil die Band aus seiner Sicht zu laut gespielt habe und seine Stimme nicht zu hören gewesen sei.

Mitte der 1980er Jahre hatten sich die Alternativ-Rocker in Los Angeles zusammen geschlossen. Mit «Nothing's Shocking» brachten sie 1988 ihr erstes Studioalbum heraus. Die Musiker trennten sich mehrmals, kamen aber immer wieder für gemeinsame Live-Auftritte und weitere Aufnahmen zusammen. Zu ihren Hits zählen Songs wie «Ocean Size», «Stop!», «Been Caught Stealing», «Jane Says» und Superhero».