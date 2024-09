Rocker Dave Grohl gesteht Vaterschaft außerhalb seiner Ehe

Los Angeles (dpa) - Der US-Rocker Dave Grohl ist erneut Vater geworden, allerdings außerhalb seiner Ehe, wie der Frontman der Band Foo Fighters auf Instagram mitteilte. Er sei kürzlich Vater einer Tochter geworden, schrieb der 55-Jährige in einem Statement. Er wolle ein «liebevoller und unterstützender» Elternteil für sie sein.

Gleichzeitig betonte der Musiker, dass er seine Ehefrau und ihre drei gemeinsamen Kinder liebe. Er würde alles dafür tun, «ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen». Er bat zudem um Rücksichtnahme für alle beteiligten Kinder. Grohl ist seit 2003 mit der US-Amerikanerin Jordyn Blum (48) verheiratet, sie haben drei Töchter im Alter von zehn, 15 und 18 Jahren.

Vor seiner Karriere mit den Foo Fighters war Grohl als Schlagzeuger des legendären Grungerock-Trios Nirvana («Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are») bekanntgeworden. Die Foo Fighters hatten 2023 ihr elftes Studio-Album «But Here We Are» veröffentlicht, in dem sich Grohl und seine Kollegen mit persönlichen Tragödien auseinandersetzten. Nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins im Jahr 2022 beschrieb die Band darin verschiedene Phasen der Trauer.