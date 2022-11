Rock'n'Roll-Andenken in New York teuer versteigert

New York (dpa) - Gitarren, Songtexte und andere Besitztümer von «American Pie»-Sänger Don McLean sind am Freitag (Ortszeit) in New York versteigert worden. Eine Akustikgitarre, Martin 00-21 aus dem Jahr 1969, mit der McLean unter anderem seinen Hit-Song «Vincent (Starry, Starry Night)» aufgenommen hatte, brachte gut 156.000 Dollar (150.400 Euro) ein. Eine wertvolle Rolex-Uhr fand für rund 35.000 Dollar einen neuen Besitzer, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte.

Unter den mehr als 300 Stücken waren auch Schmuck und Kleidung der Folk-Rock-Größe. Ein Teil der Einkünfte soll an die Stiftung des Musikers gehen, die unter anderem Obdachlosen-Hilfsprojekte finanziert.

Es war der Auftakt für eine dreitägige Rock'n'Roll-Auktion. Bis Sonntagabend (Ortszeit) sollen über 1500 Stücke aus dem Besitz von Musikern wie Kurt Cobain, John Lennon, Bob Dylan, Prince, Amy Winehouse, Madonna und Lady Gaga unter den Hammer kommen.