Rodler Langenhan siegt vor Loch - «Mega zufrieden»

Altenberg (dpa) - Max Langenhan und Felix Loch haben beim Heim-Weltcup in Altenberg die Erfolgsserie der Österreicher beendet. Rodel-Weltmeister Langenhan war nach den beiden Einsitzer-Läufen 0,230 Sekunden schneller als der dreimalige Olympiasieger Loch auf Rang zwei. Der Italiener Dominik Fischnaller (+0,399) wurde Dritter. Für Langenhan war es der 17. Karriere-Erfolg im Weltcup und der zweite Sieg in dieser Saison. Langenhan war trotz des zweiten Saisonsieges mit seinen Läufen nicht ganz zufrieden. «Ich habe oben ziemlich viele Fehler gemacht», sagte der 25-Jährige. «Aber es ist richtig schön, dass ich mit Felix da oben stehen darf.» Der 35-Jährige Loch sagte: «Mit dem Ergebnis sind wir mega zufrieden. Das ist gut für das Selbstvertrauen.»

Vor der Weihnachtspause hatten die deutschen Rodler in Oberhof und in Innsbruck-Igls heftige Schlappen gegen die Österreicher kassiert. Dabei hatten Langenhan und Loch beim Auftakt in Norwegen noch überzeugen können. «Gut angefangen, und stark nachgelassen», hatte Langenhan seine bisherigen Leistungen vor dem Rennen in Altenberg beschrieben. In Sachsen hatte er im vergangenen Jahr seinen ersten WM-Titel gewonnen.

Weiter im Aufschwung

In der Gesamtwertung liegt Langenhan (371 Punkte) nur noch 15 Zähler hinter dem Österreicher Nico Gleirscher (386). Felix Loch (315) ist Gesamt-Dritter. In Altenberg war der zuletzt dominierende Gleirscher nach einem groben Fehler im zweiten Durchgang vom zweiten auf den fünften Platz zurückgefallen.

Zweite Plätze für Doppelsitzer

Im Männer-Doppelsitzer kamen die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt nach ihrem 55. Weltcup-Sieg vor einer Woche in Sigulda in Altenberg auf Platz zwei. Die Bayern lagen 0,123 Sekunden hinter den Letten Martins Bots/Roberts Plume. Fünfte wurden Hannes Orlamünder/Paul Constantin Gubitz; Rekordweltmeister Toni Eggert kam mit seinem neuen Partner Florian Müller auf Platz sieben.

Im Damen-Doppelsitzer wurden die zweimaligen Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal Zweite. Das Duo lag 0,397 Sekunden hinter den Gesamtführenden Selina Egle und Lara Michaela Kipp. Für die beiden Österreicherinnen war es der vierte Weltcup-Sieg am Stück. Ex-Weltmeisterin Dajana Eitberger wurde mit ihrer Partnerin Magdalena Matschina nach Fehlern im ersten Lauf Sechste.