Roland Kaiser bringt unbekannten Udo-Jürgens-Refrain heraus

Münster (dpa) - Elf Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens (1934-2014) veröffentlicht Schlagersänger Roland Kaiser am 6. März einen bislang unbekannten Refrain des Musikers und Komponisten aus Österreich. Der Titel «Weit ist der Weg» ist Teil des neuen Albums «Marathon», wie Sony Musik am Mittwoch in Berlin mitteilte. Nach Angaben seiner Plattenfirma erfüllt sich der in Münster in Westfalen lebende Kaiser (73) mit der Melodie einen Herzenswunsch. Beide Künstler habe laut Sony über Jahrzehnte eine tiefe gegenseitige Wertschätzung verbunden.

Der Text des Songs stammt von Uli Heuel und Christian Bömkes. Nach der Überlieferung soll Jürgens Heuel Anfang der 1990er-Jahre in Zürich in seiner Wohnung besucht haben. Der Gastgeber setzte sich an seinen Flügel und spielte zu der Textzeile «Weit ist der Weg» eine Melodie. Laut Sony Musik wurde das musikalische Fragment mit einem damals üblichen Kassettenrekorder aufgenommen.

Jürgens soll die Kassette dann noch in der Nacht Heuel mit den Worten geschenkt haben: «Versuch, was draus zu machen». Die Aufzeichnung aber geriet bis nach Jürgens Tod in Heuels Archiv in Vergessenheit. Als Kaiser jetzt auf die Melodie und die Textzeile aufmerksam wurde, holte er laut Plattenfirma Heuel und den Komponisten, Musiker und Texter Christian Bömkes mit an Bord und schuf den Song in Anlehnung an Udo Jürgens Stil.