Romantasy und New-Adult-Romance: Hagener Autorin liest aus ihren Büchern vor

Vollzeit in einer Bank arbeiten und dabei noch Romane veröffentlichen. Das macht die Hagener Autorin Julia Steinbach. In ihrer Freizeit schreibt sie Romantasy-Bücher und New-Adult-Romances. Zwei hat sie 2025 bereits im Selfpublishing veröffentlicht. Dieses Jahr im September und Oktober sollen dann noch zwei weitere und dieses Mal auch aufeinander aufbauende Bänder erscheinen. Mehr dazu gibt es im Beitrag unten.