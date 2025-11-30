Romantischer Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Passend zum ersten Advent führte mich mein Weg in diesem Jahr nicht in die klassische Innenstadt, sondern in eine ganz besondere Kulisse: den romantischen Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen. Schon die Anfahrt verriet – ich bin nicht die Einzige mit dieser Idee. Der Parkplatz war rappelvoll und die Vorfreude stieg.

Vom Parkplatz aus ging es für mich mit dem Shuttlebus nach oben. Man könnte natürlich den Fußweg wählen ... oder man macht es wie ich und entscheidet sich für die gemütliche Variante.

Oben angekommen blieb mir direkt ein Wow auf den Lippen: Eine traumhafte Atmosphäre, stimmungsvoll geschmückte Fachwerkhäuser und der Duft von Winter, Glühwein und Leckereien.