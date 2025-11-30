Romantischer Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Weihnachtszauber im Mäckingerbachtal – Ein stimmungsvoller Start in die Adventszeit
Passend zum ersten Advent führte mich mein Weg in diesem Jahr nicht in die klassische Innenstadt, sondern in eine ganz besondere Kulisse: den romantischen Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen. Schon die Anfahrt verriet – ich bin nicht die Einzige mit dieser Idee. Der Parkplatz war rappelvoll und die Vorfreude stieg.
Vom Parkplatz aus ging es für mich mit dem Shuttlebus nach oben. Man könnte natürlich den Fußweg wählen ... oder man macht es wie ich und entscheidet sich für die gemütliche Variante.
Oben angekommen blieb mir direkt ein Wow auf den Lippen: Eine traumhafte Atmosphäre, stimmungsvoll geschmückte Fachwerkhäuser und der Duft von Winter, Glühwein und Leckereien.
Stände voller Handwerkskunst und Leckereien
Die Vielfalt der Aussteller ist beeindruckend. Besonders im Fokus: liebevolle Dekorationen – von funkelnden Lichterketten über kleine Schälchen bis hin zu kunstvoll gestalteten Steinen.
Aber auch kulinarisch lässt der Markt keine Wünsche offen: Käsebratwurst, herzhafte Köstlichkeiten und ein italienischer Süßwarenstand, der regelrecht umlagert war. Verkäufer Mario sagt, dass es sein Lieblingsmarkt sei, da auch die Kundschaft immer sehr freundlich ist und der Markt grundsätzlich eine schöne Atmosphäre mit sich bringt.
Besucher in Weihnachtsstimmung – Familien, Paare & Freundesgruppen
Je länger ich über das Gelände schlenderte, desto mehr bemerkte ich das Besondere dieses Marktes: Hier liegt nicht nur der Fokus auf Verkaufsständen – hier geht es ums Wohlfühlen.
Ob Eltern mit Kindern, Paare auf romantischem Spaziergang oder große Freundesgruppen – hier findet jede Altersgruppe ihren Platz, ihr Highlight und ihren eigenen Moment Weihnachtsstimmung.