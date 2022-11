Ronaldo über Manchester-Aus: «Kapitel geschlossen»

Doha (dpa) - Superstar Cristiano Ronaldo hat sich mit seinem Aus beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United schnell abgefunden. «In dieser Woche haben wir das Kapitel geschlossen. Der Rest ist egal», sagte der 37-Jährige bei der WM in Katar. United und der portugiesische Nationalspieler hatten sich am Dienstag, zwei Tage vor dessen WM-Auftakt, einvernehmlich getrennt. Vorausgegangen war ein Interview des Offensivspielers, in dem er unter anderem mit seinen Mitspielern abgerechnet hatte.

Die WM kann Ronaldo nun zur Bühne bei der Clubsuche nutzen. Der Auftakt war mit dem 3:2 gegen Ghana bereits vielversprechend. Ronaldo schoss das erste Tor des Spiels per Foulelfmeter und wurde zum ersten Fußballer, der bei fünf Weltmeisterschaften getroffen hatte. Sein Trainer Fernando Santos bezeichnete ihn als Phänomen und Legende: «In 50 Jahren werden wir noch über ihn reden.»

Im zweiten Gruppenspiel trifft Portugal am Montag auf Uruguay. Bis dahin wird die Clubsuche Ronaldos sicherlich noch nicht abgeschlossen sein. Zumal die Interessenten wohl zahlreich sind. Paris Saint-Germain, Newcastle United, der FC Chelsea oder Clubs in den USA oder Saudi-Arabien gelten als mögliche Interessenten.