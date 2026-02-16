Rosenmontag in der City

Ritter, Meerjungfrauen und Besuch auch Bikini Bottom. Hagens Jecken haben sich am Nachmittag in der Stadtmitte versammelt, um zu feiern. Der Rosenmontagszug startete um 14 Uhr und führt von der Frankfurter Straße durch die Innenstadt bis nach Wehringhausen. Rund 7.000 Menschen haben ausgelassen gefeiert.

Viele Kostüme der Mitlaufenden waren durch Klarsichtponchos verdeckt. Die Stimmung hat aber nicht darunter gelitten. Es wurde viel Kamelle geschmissen und die Kinder entlang der Strecke haben Bonbons, Pocorn und Co. gesammelt was das Zeug hält.

Pauline Krull war mittendrin. Welche Kostüme besonders auffällig waren und wie man einen Regenschirm umfunktionieren kann, hört ihr in der Reportage: