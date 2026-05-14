Rosenmontagszug bleibt

Schwindende Besucherzahlen hatten die Diskussion ausgelöst den Umzug in der Innenstadt zukünftig nicht mehr zu machen und sich auf den Rosensonntagszug in Boele zu beschränken. Das Festkomitee hat darüber abgestimmt und sich klar für den Rosenmontagszug ausgesprochen. Eine Änderung gibt es aber: Der Zug wird kommendes Jahr eine andere Strecke nehmen. Statt wie bisher von der Frankfurter Straße bis nach Wehringhausen ist an der Ecke Elberfelder Straße / Hindenburgstraße Schluss. "Wir alle sind voller Hoffnung das es dann auch wieder mehr Besucher an der Strecke geben wird", sagt der 1. Vorsitzende Holger Holzhauer