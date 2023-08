«Roter Himmel» für European Film Awards ausgewählt

Berlin (dpa) - Mit «Roter Himmel» und «Das Lehrerzimmer» gehen zwei gefeierte Produktionen ins Rennen um die European Film Awards in diesem Jahr. Die Filme von Christian Petzold und Ilker Çatak gehören nach Angaben zu den ersten 19 ausgewählten Produktionen für die am 9. Dezember in Berlin vorgesehene Preisverleihung von European Film Academy und European Film Academy Productions.

Weitere Titel sollen im September bekannt gegeben werden. Die Filme empfiehlt der Akademie-Vorstand seinen Mitgliedern für eine Nominierung. Die European Film Awards zeichnen herausragende Filme des europäischen Kinos aus.

«Roter Himmel» erzählt die Geschichte von vier jungen Menschen, die mit ihren Gefühlen ebenso konfrontiert werden wie mit den Naturkatastrophen um ihr Feriendomizil. «Das Lehrerzimmer» schildert den Kampf einer jungen Lehrerin (Leonie Benesch) um ihre Ideale zwischen feindlichem Kollegium und schwierigen Schülerinnen und Schülern.

Ebenfalls ausgewählt wurden die italienisch-französisch-deutsche Produktion «Kidnapped» von Marco Bellocchio und der finnisch-deutsche Film «Fallen Leaves» von Aki Kaurismäki. Unter den bisher gelisteten Filmen findet sich zudem «20.000 Arten von Bienen» der spanischen Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren. Die Produktion hatte sich in diesem Jahr einen Silbernen Bären bei der Berlinale sichern können.