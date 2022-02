Royal Mail bietet Briefmarken mit QR-Code an

Internet

London (dpa) - In Großbritannien können Internetvideos bald mit der Post versendet werden. Die Royal Mail fügt ihren Briefmarken künftig QR-Codes bei, über die Videos, Nachrichten und andere Informationen ausgetauscht werden können.

Vorausgegangen seien erfolgreiche Tests, teilte der Postdienstleister am Dienstag mit. «Die Einführung einzigartiger Barcodes auf unseren Briefmarken ermöglicht es uns, den physischen Brief mit der digitalen Welt zu verbinden und eröffnet Chancen für eine Reihe neuer innovativer Dienstleistungen in der Zukunft», sagte Royal-Mail-Manager Nick Landon.

Als erstes können Absender und Empfänger ein exklusives Video der beliebten Trickfilmserie «Shaun das Schaf» gucken, wenn sie den Code mit der App der Royal Mail scannen. Im Jahresverlauf sollen weitere Videos hinzukommen, die Kunden dann als Begleitung zu ihrem Brief wählen können. Auch persönliche Grußbotschaften sollen möglich sein. Der Code ist in derselben Farbe wie die Briefmarke gehalten und durch eine nachgemachte perforierte Linie von ihr getrennt.

