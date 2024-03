Rückschlag für die Wagner-Brüder in der NBA

New York (dpa) - Nach zuletzt fünf Siegen in Serie gab es für die beiden Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner mit ihrem Club Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Rückschlag. Bei den New York Knicks setzte es eine deutliche 74:98-Niederlage. Franz Wagner war mit 13 Punkten noch zweitbester Werfer seiner Mannschaft, Moritz Wagner kam auf vier Zähler.

Durch die Niederlage musste Orlando die Knicks in der Tabelle der Eastern Conference vorbeiziehen lassen und belegt nun den fünften Platz. Die Chancen auf eine Playoff-Teilnahme sind aber weiterhin gut.

Einen wichtigen Sieg im Rennen um die Playoff-Plätze feierten die Los Angeles Lakers auch ohne ihren verletzten Superstar LeBron James beim knappen 123:122 gegen die Milwaukee Bucks. Der 39-Jährige, der Anfang März noch als erster Spieler die Marke von 40 000 Punkten erreicht hatte, fehlte wegen einer Knöchelverletzung. Die Lakers liegen im Westen derzeit auf Platz neun.