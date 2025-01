Rund 75 Millionen: Marmoush von Frankfurt zu Man City

Frankfurt/Main (dpa) - Der Transfer von Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush zu Manchester City ist perfekt. Der 25 Jahre alte Ägypter wechselt mit sofortiger Wirkung zum englischen Meister, wie der Fußball-Bundesligist und der englische Meister mitteilten.

Sportlich ist der Abgang des Torjägers für die Hessen ein erheblicher Verlust, wirtschaftlich dagegen äußerst lukrativ. Offizielle Angaben über die Ablösesumme machten die Vereine nicht, sie soll dem Vernehmen nach aber bei 75 Millionen Euro betragen. Marmoush war 2023 ablösefrei vom Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg zur Eintracht gewechselt. Sein Vertrag am Main galt bis zum Sommer 2027.

Marmoush erhält beim Team von Star-Trainer Pep Guardiola einen langfristigen Kontrakt bis 2029.

«Ich habe immer geträumt, bei so einem Verein zu spielen», sagte Marmoush in einem Video von Manchester City. Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche sagte: «Omar ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten und hat dabei betont, dass es für ihn womöglich eine einmalige Chance ist, bei einem absoluten Topklub in der Premier League zu spielen. Er hat sehr viel für Eintracht Frankfurt geleistet und einen großen Anteil an unserer sportlichen Entwicklung. Auch deswegen haben wir seinem Wunsch entsprochen.»

Top-Quote in dieser Saison

Die Eintracht wünsche dem Angreifer alles Gute. «Er bleibt in Frankfurt immer herzlich willkommen», ergänzte Krösche. Nach einem guten Eingewöhnungsjahr war Marmoush in dieser Saison bei den Hessen richtig durchgestartet. Der ägyptische Nationalspieler erzielte in der laufenden Spielzeit 20 Pflichtspieltore, 15 davon in der Bundesliga, und gab 15 Vorlagen. «Er hat eine gute Entwicklung genommen», lobte Krösche schon vor einigen Wochen den Stürmer.

Sein Weggang hatte sich abgezeichnet: Am Freitagabend wurde Marmoush nach dem 2:0 gegen Dortmund emotional vor der Kurve verabschiedet. Die Fans bejubelten ihn, die Mitspieler überließen ihm spontan die Bühne. «Das war ein Wahnsinnsmoment, auch in der Kabine. Es ist ein toller Spirit. Jeder gönnt ihm das von Herzen, jeder hat auch Verständnis», sagte Trainer Dino Toppmöller.

Toppmöller: Marmoush nimmt sich nicht so wichtig

Für die Hessen ist es der zweite Transfer-Coup binnen 18 Monaten, nachdem Randal Kolo Muani im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt war. Der Franzose war wie Marmoush ablösefrei an den Main gekommen.

Toppmöller sieht einen schweren Verlust, nicht nur sportlich. «Bei Omar ist das Verhalten keine Überraschung. Ein Super-Junge, der immer versucht, für das Team das Beste zu tun. Er nimmt sich gar nicht so wichtig», sagte Toppmöller nach dem 4:1-Erfolg gegen den SC Freiburg, zu dem der Ägypter ein Tor und zwei Assists beigesteuert hatte.