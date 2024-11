Russell Crowe schwärmt von Thailand: Besuch in Kult-Garküche

Bangkok (dpa) - Der «Gladiator» Russell Crowe ist zurück in Thailand und schwärmt vom Essen in einer legendären Garküche. Das Straßenlokal Jay Fai in Bangkok - benannt nach dem Spitznamen der Betreiberin Supinya Jansuta - ist in aller Munde, seit der Restaurantführer Michelin ihm 2018 einen Stern verliehen hat. Auf X postete Crowe (60) ein Foto von sich mit der fast 80-jährigen kultigen Köchin. Jay Fai ist bekannt dafür, immer mit Skibrille und Wollmütze vor dem Wok zu stehen, um sich vor den Funken der glühenden Holzkohle zu schützen.

«Ich habe bei meiner Freundin Jay Fai in ihrem einzigartigen und wundervollen Restaurant vorbeigeschaut. Krabbencurry! Krabbenomelette!», schrieb der neuseeländisch-australische Filmstar in seinem Post und schwärmte: «Sie ist ein absoluter Rockstar!» Bangkok sei überhaupt immer ein aufregendes Erlebnis. «So schön, wieder im fantastischen Thailand zu sein!»

Erklärter Thailand-Fan

Thailändische Medien feierten die Rückkehr des Oscar-Preisträgers. Die Zeitung «Bangkok Post» bezeichnete ihn als «großen Thailand-Förderer» und betonte, der Hollywoodstar habe sich bereits in den vergangenen Jahren mit seinen enthusiastischen Online-Posts über das Land bei den Thailändern beliebt gemacht.

Crowe war unter anderem 2021 zu Dreharbeiten in Bangkok und auf Phuket und hatte seine 2,8 Millionen Follower mit Fotos und Videos besonders schöner Sehenswürdigkeiten beglückt. Damals stand er im Königreich für das Filmdrama «The Greatest Beer Run Ever» an der Seite von Zac Efron und Bill Murray vor der Kamera.