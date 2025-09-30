Navigation

Ruth Moschner will lieber Käse im Park als eine Luxusreise

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 08:19

Wenn man sich zwischen Liebe und Geld entscheiden müsste, wäre die Wahl für Ruth Moschner klar. Zu viel Reichtum sieht sie kritisch.

Ruth Moschner
Dortmund (dpa) - Ruth Moschner zieht Liebe dem Geld vor. «Ich würde mich immer für die Liebe entscheiden», sagte die Moderatorin der «Bild». Sie glaube, dass man in der aktuellen Zeit das Thema Geld noch einmal diskutieren müsse. «Sehr, sehr viel Geld kann auch richtig viel Mist anrichten. Ich finde, dass Einzelpersonen einfach nicht so viel Geld haben sollten, dass sie Sachen beeinflussen», so die 49-Jährige.

Dabei macht sie eine Einschränkung: «Geld zum Leben, Miete, geiles Essen ist wichtig. Das ist auch immer die Frage, wie du die Summe definierst.» Mit dem Privatjet auf die Malediven zu fliegen sei zwar für viele das Ziel. «Aber dann hat man es mal gesehen, und dann ist auch wieder gut.»

Für sie kommt es im Leben etwa auf Freundschaft an. «Wenn ich mir vorstelle. Worauf habe ich wirklich Bock? Dann ist das, mit Freundinnen und Freunden irgendwo im Park auf einer Decke zu sitzen, ein Stück Käse und einfach Zeit miteinander zu verbringen.» Auch wenn sie damit klinge «wie eine Oma» - für sie sei es das Schönste.

