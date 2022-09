Ruud als erster Norweger im Finale

Tennisspieler Casper Ruud hat als erster Norweger das Finale der US Open in New York erreicht. Der 23-Jährige setzte sich in seinem Halbfinale mit 7:6 (7:5), 6:2, 5:7 und 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow (26) durch. Der French-Open-Finalist wahrte zudem die Chance, nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die neue Nummer eins der Weltrangliste zu werden.

© Matt Rourke/AP/dpa