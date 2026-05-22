Søren Schuhmacher in Doppelrolle
Das Theater Hagen stellt seine Führungsstruktur neu auf: Intendant Søren Schuhmacher soll ab August zusätzlich auch die Geschäftsführung des Hauses übernehmen.
Der bisherige Geschäftsführer Thomas Brauers wird zu diesem Zeitpunkt planmäßig in den Ruhestand gehen.
Veröffentlicht: Freitag, 22.05.2026 12:06
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Mit der Zusammenführung von Intendanz und Geschäftsführung will das Theater eine „zukunftsorientierte und effiziente Führungsstruktur“ schaffen.
So sollen künstlerische Entscheidungen und wirtschaftliche Verantwortung enger miteinander verzahnt werden.
Der direkte Zugriff des Intendanten auf finanzielle Rahmenbedingungen könne dazu beitragen, Ressourcen nachhaltiger und effizienter einzusetzen, so das Theater.
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