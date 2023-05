Sabalenka feiert Titel in Madrid - Revanche gegen Swiatek

Madrid (dpa) - Im Endspiel besiegte die Nummer zwei der Welt aus Belarus die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek 6:3, 3:6, 6:3 und revanchierte sich damit auch für die Final-Niederlage vor knapp zwei Wochen in Stuttgart.

Sabalenka feierte damit ihren dritten WTA-Titel in diesem Jahr. Das Sandplatzturnier der 1000er-Kategorie in Madrid hatte sie auch 2021 für sich entschieden. Für Sabalenka wie für Rivalin Swiatek steht das nächste Highlight bereits Ende des Monats an. Beide gelten als Favoritinnen bei den am 22. Mai in Paris beginnenden French Open.