Sänger Sasha bringt sein Kind mit Golfcart zur Schule

Berlin (dpa) - Sänger Sasha bringt sein Kind auf ungewöhnlichem Weg zur Schule - nämlich mit dem Golfcart. Der Sänger hat nämlich keinen Führerschein. «Ich habe den Führerschein als 17-Jähriger angefangen und nie die Prüfung gemacht, weil mir immer wieder das Geld ausging», sagte er der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Irgendwann habe er keine Lust mehr gehabt und dann Karriere gemacht.

Mit dem Golfcart könne er den Weg zur Schule überbrücken. «Es hat eine Straßenzulassung, fährt zum Leidwesen der anderen Verkehrsteilnehmer aber nur 25 km/h.» Er überlege allerdings seit 20 Jahren, ob er den Führerschein nicht doch noch machen solle. «Meine Frau weist mich in regelmäßigen Abständen darauf hin, dass ich das versprochen habe.»