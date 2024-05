Saisonstart im Hestertbad

Sollte nicht noch ein plötzlich hereinstürmendes Tief die Sache verhageln, macht das Hestertfreibad ab Montag 13:00 Uhr auf - offen ist es in der Woche jeweils bis 19:00 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen sowie an Brückentagen und in den Ferien kann man schon ab 10:00 Uhr rein.

Außerdem bietet die Initiative Hestertbad montags, mittwochs und freitags zwischen 7 und 11 Uhr Frühschwimmen an.

Das Freibad Hengstey will Anfang Juni öffnen.