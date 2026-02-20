Samsung: Bixby wird zum KI-Agenten auf Galaxy-Handys

Berlin (dpa/tmn) - Samsung überlässt in Sachen KI-Assistenz nicht Googles Chatbot Gemini das Feld, sondern macht seinen eigenen Sprachassistenten Bixby zum KI-Agenten mit integrierter Echtzeitsuche. Der neue, mit diversen KI-Fähigkeiten verbesserte Bixby kommt mit Software-Version One UI 8.5 auf die Galaxy-Geräte, wie das Unternehmen mitteilt.

Samsung verspricht mit dem neuen KI-Agenten Bixby eine intuitive, dialogorientierte Gerätesteuerung in natürlicher Sprache, ohne exakte Bezeichnungen oder Befehle kennen und nennen zu müssen.

Ansagen in natürlicher Sprache statt Menü-Sucherei

Bixby verstehe beispielsweise die Anfrage «Ich möchte nicht, dass sich der Bildschirm ausschaltet, während ich ihn noch anschaue» und aktiviert dann die Einstellung «Bildschirm beim Ansehen anlassen», ohne dass man nur ein Menü öffnen oder die genaue Bezeichnung des Features kennen müsste.

Umgekehrt erkenne Bixby auch die aktuellen Einstellungen des Telefons und könne Antworten geben oder Lösungen vorschlagen, wenn der Nutzer oder die Nutzerin etwa eine Frage zum Verhalten des Smartphones stellt.

Fragen nach Inhalten werden direkt aus dem Netz beantwortet

Zudem unterstütze Bixby nun auch die Echtzeit-Internetsuche. Dabei können Fragen immer direkt gestellt werden, ohne dass vorher der Browser oder eine andere App geöffnet werden muss. Die Suchergebnisse aus dem Netz werden dann direkt in einem Overlay angezeigt, das vom Bixby-Eingabefeld am unteren Bildschirmrand nach oben ausfährt.

Für die Bixby-Nutzung muss man mit einem Samsung-Konto am Gerät angemeldet sein. Zudem ist bei der Bixby-Internetsuche die Zustimmung für den Zugriff auf den eigenen Standort erforderlich, wenn eine Antwort davon abhängt.

Ausprobier-Version ist da - reguläre Version in den nächsten Wochen

Eine Beta-Version von One UI 8.5 samt Bixby-Update lässt sich ab sofort auf Geräten der Galaxy-S25-Serie ausprobieren. Die ersten Smartphones mit regulärem One UI 8.5 dürften die neuen S26-Smartphones sein, die Samsung am 25. Februar vorstellt. Danach wird One UI 8.5 für weitere Galaxy-Geräte ausgerollt.