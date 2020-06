Samy Deluxe rappt in neuem Song gegen Rassismus

Black Lives Matter

Berlin (dpa) - Der Hamburger Rapper Samy Deluxe hat einen neuen Song veröffentlicht, in dem er die Diskriminierung von Schwarzen und die internationalen Proteste gegen Rassismus thematisiert.

«Keiner scheint uns zuzuhören, wenn wir sagen: Ich und viele meiner Leute können nicht atmen», rappt der 42-Jährige wiederholt in dem Lied «I Can't Breathe», das am Sonntag als Musikvideo auf Youtube und auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht wurde. Dazu sind Demonstranten mit Plakaten, ein Polizeiwagen mit blinkender Sirene und ein brennendes Haus zu sehen.

Der Titel des Songs ist eine Referenz an die Festnahme des Afroamerikaners George Floyd: «I can't breathe» (Ich kann nicht atmen) waren die Worte von Floyd, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte. Er starb bei dem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis. Die Festnahme löste weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.

Samy Deluxe hatte sich in den vergangenen Tagen auf seinen Social-Media-Kanälen zu den Protesten zu Wort gemeldet. Der Musiker ist Sohn eines Sudanesen und hat immer wieder gegen Diskriminierung gesungen.

