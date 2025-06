Sané spielt Club-WM für Bayern - Eberl: «Kuriose Situation»

Orlando/Istnabul (dpa) - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat bestätigt, dass Fußball-Nationalspieler Leroy Sané trotz seines Wechsels zu Galatasaray Istanbul für den FC Bayern München bei der Club-WM auflaufen wird. Der 51-Jährige sprach in Orlando selbst von «einer kuriosen Situation für uns alle».

Sané habe einfach «Bock darauf», beim Turnier zumindest in den ersten zwei Wochen bis nach einem möglichen Achtelfinale und dem Vertragsende am 30. Juni beim deutschen Fußall-Rekordmeister dabei zu sein.

Eberl: Leroy hatte die Wahl

Eberl ließ in den USA keinen Zweifel daran, dass die geplante Verlängerung mit Sané bis 2028 letztendlich an den Finanzen scheiterte. Man hege aber «null Groll», dass Sané das neue Vertragsangebot in München nicht angenommen habe. «Er hatte die Wahl.»

Der 29 Jahre alte Außenstürmer könne beim türkischen Meister einfach «sehr, sehr viel Geld verdienen. Das hätte er bei uns nicht gekonnt», sagte Eberl. Laut Angaben von Galatasaray erhält Sané bis 2028 ein garantiertes Nettogehalt von neun Millionen Euro pro Saison sowie zusätzlich einen Nettotreuebonus von drei Millionen Euro pro Spielzeit. Die Bayern boten offenbar erheblich weniger.

Eberl äußerte sich nochmal zu den letztendlich gescheiterten Gesprächen mit dem Nationalspieler: «Wir haben verhandelt. Dann gab es die Situation mit dem Beraterwechsel.» Man habe aber die zuvor verhandelten «Zahlen nicht mehr angepasst».

Sané kommt wie Kane und Laimer am Freitag

Man habe versucht, in weiteren Gesprächen Brücken zu bauen. «Wie können Lösungen aussehen, dass weder er noch Bayern München das Gesicht verlieren? Leroy hat sich für Galatasary entschieden. Das ist seine Lebensentscheidung.»

Sané wird nach dem Vertragsabschluss an diesem Freitag in Orlando beim Team erwartet. Dann werden ebenfalls Torjäger Harry Kane und Konrad Laimer nach ihren Länderspieleinsätzen noch am vergangenen Dienstag als letzte Münchner Profis in Florida erwartet. Am Sonntag (18.00 Uhr/MESZ) starten die Bayern dann gegen Auckland City aus Neuseeland in die WM-Gruppenphase.