Sandra Hüller: Arbeit mit Tom Cruise verändert eigenes Spiel

Braunschweig (dpa) - Schauspielerin Sandra Hüller (47, «Anatomie eines Falls») empfindet ihre Dreharbeiten mit Hollywood-Größen wie Tom Cruise als Herausforderung und großes Glück zugleich. «Es ist toll, dass ich mich entwickeln kann, dass ich mich an ihm orientieren kann», sagte Hüller beim Filmfest in Braunschweig. Solche Filmpartner verändern der 47-Jährigen zufolge das eigene Spiel, weil man einfach mehr können muss.

Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin drehte zuletzt für einen noch titellosen Film mit Cruise unter der Regie des Mexikaners Alejandro González Iñárritu, der 2026 in die Kinos kommen soll. Ein gemeinsames Projekt mit Ryan Gosling, der Science-Fiction-Film «Project Hail Mary», ist ebenfalls für nächstes Jahr in den Kinos angekündigt.

Den «Barbie»-Schauspieler Gosling bezeichnete Hüller als außergewöhnlichen Kollegen, der sehr präsent und sehr genau sei. Er gebe sich den Projekten wirklich hin und suche Verbindung im Spiel. «Das machen nicht alle, deswegen war das wirklich ein großes Vergnügen», sagte Hüller.

Hüller selbst wurde international bekannt durch ihre Rollen in den vielfach ausgezeichneten Dramen «Anatomie eines Falls» und «The Zone of Interest». Für «Anatomie eines Falls» wurde Hüller im vergangenen Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. In Braunschweig wurde sie jüngst für ihre Verdienste um die europäische Filmkultur mit dem Hauptpreis geehrt.