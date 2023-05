Sandra Hüller über Druck am Filmset

Cannes (dpa) - Nicht alle Filmemacher arbeiten nach Ansicht von Schauspielerin Sandra Hüller am Set angemessen. Angesprochen auf ihre Zusammenarbeit mit Regisseurin Justine Triet sagte die 45-Jährige am Montag in Cannes: «Justine hat keinerlei Druck ausgeübt, was eine wirklich gute Arbeitsweise ist, wie ich finde. Einige Leute könnten sich ein Beispiel daran nehmen... ja, wirklich.»

Hüller ist die Protagonistin in Triets Wettbewerbs-Film «Anatomy of a Fall». Sie spielt die Autorin Sandra, die sich nach dem Tod ihres Manns vor Gericht verantworten muss. Dem psychologischen Justiz-Drama geht es nicht vordergründig darum aufzuklären, was passiert ist. Stattdessen handelt es von der Grenze zwischen Fiktion und Realität und dem Scheitern einer Ehe.