Sanierungsplan genehmigt

Hagen ist und war im Stärkungspakt Stadtfinanzen. Der ist ein Deal verschuldeter Städte mit dem Land, und der Deal geht so: Strengste Sparsamkeit in allen Bereichen – und dafür gab es vom Land seit 2011 zusätzliche Millionen in abnehmender Höhe. Zuletzt waren es noch 6,5 Mio. In den vergangenen zehn Jahren sind auf diese Weise insgesamt 309 Mio geflossen.

Nun sind die Zuschüsse vorbei, Hagen ist aber weiter in der Verpflichtung, jedes Jahr aufs neue einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Haushalt für dieses Jahr ist schon mal ausgeglichen, deshalb wurde der Sanierungsplan auch genehmigt.