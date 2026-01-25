«Schämst du dich nicht?» Schlammschlacht im Dschungelcamp

Murwillumbah (dpa) - Bei dieser Aussprache schauten auch die Mitcamper gebannt zu: Zwischen Samira Yavuz und Eva Benetatou hat es im Dschungel ordentlich geknallt. Der Grund für den Streit: Samiras Ehemann Serkan ist mit Eva fremdgegangen - und das während die 32-Jährige mit dem gemeinsamen Kind schwanger war. Reality-TV-Fans hatten sehnsüchtig auf die Konfrontation gewartet - enttäuscht wurden sie nicht.

Samira konfrontiert Eva gleich mit einer privaten Nachricht, die sie von der «Bachelor»-Kandidatin nach ihrer Trennung von Serkan bekommen hat. Zu diesem Zeitpunkt war der Seitensprung von Serkan und Eva aber noch nicht bekannt.

Eva sieht sich nicht als Ehebrecherin

Die Nachricht, die Samira sich sogar auf ein Kissen drucken ließ, sorgt bei der zweifachen Mutter inzwischen für Fassungslosigkeit. Darin zeigt sich Eva einfühlsam, bietet Trost an und bedauert die Trennung. «Die Nachricht von dir ist so unfassbar dreist», sagte Samira. «Schämst du dich nicht?» Und danach sei sie noch in Videos von Eva nachgeäfft worden.

Die 33-Jährige hatte im vergangenen April auf Instagram öffentlich gemacht, dass sie etwas mit Reality-Star Serkan hatte. Wie sich herausstellte, war sie aber nicht die einzige Affäre. «Ich bin nicht die Ehebrecherin», sagte sie zu Samira deshalb, entschuldigte sich aber trotzdem indirekt bei ihr. «Es entspricht einfach nicht meinen moralischen Werten tatsächlich, was damals passiert ist. Das bin einfach nicht ich.»

«Wie im Theater»

Dass im australischen Dschungel zwischen Samira und Eva ordentlich die Fetzen fliegen würden, war jedem Fan der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» klar. Doch auch die Stars in Australien verfolgten gespannt die Konfrontation. «Es war wie im Live-Kino, wie im Theater», kommentierte Reality-Star Ariel (22).

So richtig erleichtert zeigte sich Eva nach der Aussprache aber nicht. Sie habe nicht gesagt, was sie sagen wollte, machte sie gegenüber dem Ex-«Bauer sucht Frau»-Teilnehmer Patrick Romer (30) am Lagerfeuer deutlich. Sie habe keinen Profit aus dem Streit geschlagen, wie von Samira vorgeworfen. «Sie hat den Podcast», betonte Eva.

Die Entschuldigung ihrer Kontrahentin deutete Samira als öffentliche Inszenierung. «Ich kann das nicht ernst nehmen», sagte sie zu Mitcamperin Ariel. Das Schlimme daran sei, dass sie ihre Familie verloren habe. «Voll ätzend.» Und in einem Punkt habe Eva recht gehabt: «Sie ist ja nicht die Einzige.»

Ariel muss zur Dschungelprüfung - wieder

Nach der Schlammschlacht zwischen Eva und Samira ging es für Ariel in einen Schlammschacht. Für die Dschungelprüfung an Tag drei ließ sich die Schweizerin in einer Matschgrube fesseln - mit Riesenschaben und Mehlwürmern. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis es hieß: «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!» Danach legte sie noch nach: «Ich ekele mich einfach.»

Für die Camper bedeutete der Abbruch wieder: Reis und Bohnen. «Wir werden verhungern», sagte Reality-Star Umut Tekin (28). Und die Aussichten auf Sterne sehen auch nicht gut aus. Denn am Montag muss Ariel wieder in die Prüfung - diesmal aber nicht allein. Gil Ofarim und Eva begleiten sie.