Schätze aus den Archiven
Ab heute könnte das Osthausmuseum zum Pilgerort für Leute werden, die es mit der Kunst haben. Da ist ein Picasso dabei, Edvard Munch (Munk) oder mit Gerhard Richter einer der teuersten Maler überhaupt oder Marc Chagall oder Andy Warhol. Das ist eine Namenssammlung vom Allerfeinsten.
Veröffentlicht: Freitag, 10.07.2026 10:04
Die Museumsleute zeigen, was so in ihren Archiven versteckt war.
Der eigentliche Gag dabei: Alle 130 Stücke stammen aus der Folkwangsammlung. Das heißt: Alles ist durch die Hände des Hagener Kunstmäzens Karl-Ernst Osthaus gegangen - der hatte schon Anfang des 20ten Jahrhundert einen treffsicheren Instinkt für gute Kunst - und deshalb kann das Osthausmuseum ab heute seine Archivschätze als Hagener Konzentrat der Kunstgeschichte präsentieren.
Museumschef Rainer Stamm:
Die Ausstellung eröffnet heute (Freitag, 10. Juli), sie ist dauerhaft bis zum Oktober im Osthausmuseum.
In unserem Radioprogramm ist ein Beitrag zum Thema gesendet worden: Ralf Schaepe berichtet.