Schätze aus den Archiven

Die Museumsleute zeigen, was so in ihren Archiven versteckt war.

Der eigentliche Gag dabei: Alle 130 Stücke stammen aus der Folkwangsammlung. Das heißt: Alles ist durch die Hände des Hagener Kunstmäzens Karl-Ernst Osthaus gegangen - der hatte schon Anfang des 20ten Jahrhundert einen treffsicheren Instinkt für gute Kunst - und deshalb kann das Osthausmuseum ab heute seine Archivschätze als Hagener Konzentrat der Kunstgeschichte präsentieren.

Museumschef Rainer Stamm: