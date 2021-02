Schalke 04 dementiert angebliche Spieler-Revolte

Unruhe im Abstiegskampf

Gelsenkirchen (dpa) - Kurz vor dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart gibt es erneut große Unruhe beim Tabellenletzten FC Schalke 04.

Ein Clubsprecher wies am Vormittag Medienberichte vehement zurück, wonach Schalker Führungsspieler nach dem mit 0:4 verlorenen Derby gegen Borussia Dortmund einen erneuten Trainerwechsel gefordert haben sollen. Sport1, die Funke-Mediengruppe und Sky hatten am Freitagabend berichtet, dass sich mehrere Spieler über die Arbeit von Cheftrainer Christian Gross beschwert und bei Sportchef Jochen Schneider dessen Ablösung gefordert haben sollen. Dies habe Schneider, der selbst spätestens am Saisonende gehen muss, aber abgelehnt.

«Wir dementieren die Berichterstattung. Es gab keinen Spieler, der mit einem solchen Anliegen bei Jochen Schneider vorgesprochen hat», sagte ein Sprecher kurz vor dem Spiel in Stuttgart auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings legte die «Bild» am Samstag nach und nannte namentlich Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und Shkodran Mustafi, die alle erst im Winter verpflichtet worden waren, als angebliche Rebellen. Deren Kollegen hatten schon mit den Gross-Vorgängern David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens keinen Erfolg. Der 66 Jahre alte Gross ist bereits der vierte Schalker Trainer in dieser Fußball-Saison.

In der Tat ist es angesichts des drohenden vierten Bundesliga-Abstiegs und der herben Derby-Pleite in den vergangenen Tagen intern zu kontroversen Gesprächen gekommen. «Dass es speziell nach der Derby-Niederlage Frust gab, ist doch völlig klar. Dass dazu auch offene Gespräche und eine Aufarbeitung der aktuellen Situation gehören, daraus machen wir gar keinen Hehl», bestätigte der Clubsprecher. «So etwas wie eine 'Revolte' oder 'Revolution' hat es jedoch nicht gegeben.»

Seit Monaten ist die Stimmung und die sportliche Situation beim einstigen Champions-League-Dauergast katastrophal. Seit Anfang 2020 gewann Schalke ganze zwei Bundesligaspiele. Vor dem Spiel in Stuttgart ist der Revierclub mit nun neun Punkten aus 22 Partien abgeschlagen Letzter. Gross hatte einst mit Schneider in Stuttgart gearbeitet und war von scheidenden Schalker Sportchef Ende 2020 verpflichtet worden, um die Königsblauen doch noch zum Klassenverbleib zu führen. Doch auch unter dem Schweizer gelang die Wende bislang nicht. In zehn Pflichtspielen gab es sieben Niederlagen.

Hinzu sollen nun bereits atmosphärische Störungen kommen. Laut den Medienberichten sollen sich die Spieler über die Trainingsinhalte beschweren. Seit mehreren Monaten schon fallen immer wieder Spieler verletzt aus. Neben dem Dauerverletzten Huntelaar, der Schalke eigentlich zum Klassenverbleib schießen sollte, fehlen in Stuttgart die beiden Torhüter Ralf Fährmann und Frederik Rönnow sowie Mark Uth, Matija Nastasic, Salif Sané, Goncalo Paciencia und Steven Skrzybski.

Die Profis sollen sich auch darüber beschwert haben, dass Gross immer wieder Spieler verwechselt, mit falschen Namen oder in falschen Sprachen angesprochen habe.

Schalkes Teammanager Sascha Riether hat sich verärgert über Berichte über eine angeblich geforderte Ablösung von Cheftrainer Gross gezeigt. «Mich nervt im Moment, dass unsere Spielvorbereitung total gestört wird», sagte der Lizenzspielerchef vor dem Spiel beim VfB Stuttgart bei Sky. «Wir hatten den ganzen Morgen andere Dinge zu tun als uns auf das Spiel vorzubereiten. Da wird von Revolution gesprochen und Revolution war da überhaupt nicht.»

Riether beantwortete die Frage, ob Spieler zu ihm gekommen seien und einen neuen Trainer gefordert hätten, inhaltlich nicht konkret. Es sei so, «dass grundsätzlich immer Spieler zu mir kommen, und ich komme auch zu den Spielern», sagte Riether. «Was jetzt in den Gesprächen genau passiert ist, werde ich hier mit Sicherheit nicht sagen.» Es sei «wichtig, dass wir Spieler im Kader haben, die versuchen anzupacken, das hat nix mit dem Trainer zu tun, sondern mit der Situation, denen ist Schalke 04 nicht egal. Es ist ganz normal, dass nach der Derbyniederlage, dass die Spieler enttäuscht sind, dass man sie aufbauen muss, dass sie Gesprächsbedarf haben», sagte er.

Gross arbeite sehr akribisch und bemühe sich wirklich sehr, «das Beste für den Verein zu tun», sagte Riether. Ob er einen weiteren Trainerwechsel ausschließe, könne er «nicht beurteilen». Dies würden die Leute entscheiden, «die hier im Verein ganz oben sind».

