Schalker Scherbenhaufen: Baums Suche nach Selbstvertrauen

Manuel Baum hatte nur drei Trainingseinheiten vor seinem ersten Spiel als Schalke-Trainer. Was er bewirken kann, hat man in Ansätzen nur in der Anfangsphase gesehen. Dann setzte es das nächste Debakel.

© Michael Sohn (dpa)