Schauspieler Thorsten Hamer mit 43 Jahren gestorben

Solingen (dpa) - Der Schauspieler Thorsten Hamer ist tot. Der 43-Jährige starb bereits am 8. Februar «nach kurzer schwerer Krankheit», teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei seinem Tod in seiner Geburtsstadt Solingen im Rheinland sei er im Kreise seiner Angehörigen gewesen.

Hamer hatte in etlichen Folgen der Sat.1-Serie «Die Landarztpraxis» mitgespielt. Er verkörperte den Koch Matthias «Matti» Steininger. «Ruhe sanft, lieber Thorsten», schrieb der Sender in einem Instagram-Beitrag, in dem der Tod Hamers bekannt gemacht wurde. Der 1982 geborene Schauspieler sei «viel zu früh» gestorben.

Hamer hatte Rollen in verschiedenen Fernseh- und Kinoproduktionen übernommen, darunter die ZDF-Serien «Notruf Hafenkante» und «Soko Wismar». Auch auf der Bühne spielte er, zuletzt oft in Stücken des Landestheaters Schwaben in Memmingen.