Schauspielerin Paula Beer erhält Hannelore-Elsner-Preis

Starnberg (dpa) - Die Schauspielerin Paula Beer erhält dieses Jahr den mit 5000 Euro dotierten Hannelore-Elsner-Preis. Die 28-Jährige sei die bisher jüngste Schauspielerin, die mit dem Preis ausgezeichnet wird, sagte der Leiter des oberbayerischen Fünf Seen Filmfestivals, Matthias Helwig, einer Mitteilung zufolge am Montag. Der Hannelore-Elsner-Preis wird seit 2019 in Gedenken an die verstorbene Schauspielerin verliehen.

Beer habe «mit gerade mal Ende zwanzig eben schon ein beeindruckendes Oeuvre geschaffen, mit höchst unterschiedlichen Rollen in zahlreichen hervorragenden Filmen», sagte Helwig. Besonders beeindruckend sei «ihre Fähigkeit, mit dem Einsatz dezenter Mittel außerordentlich viel auszudrücken».

Die in Mainz geborene Schauspielerin («Bad Banks», «Undine») bezeichnete die Auszeichnung der Mitteilung zufolge als «eine unglaubliche Ehre». Sie folgt als Preisträgerin auf Barbara Auer, Nina Hoss, Birgit Minichmayr und Sandra Hüller. «In diese Riege aufgenommen zu werden, fühlt sich beinahe unwirklich an», sagte Beer. Der Preis soll am 29. August verliehen werden.