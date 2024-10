Schauspielerin Sahin-Radlinger will zur Ruhe kommen

Wien (dpa) - Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger («Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Nachtschwestern») ist auf der Suche nach mehr Ruhe in Österreich angekommen. Die 38-Jährige zog mit ihrem Mann, dem österreichischen Fußballtorhüter Samuel Radlinger, in einen kleinen Ort in der Nähe von Wien. «Wir haben das Umziehen und Pendeln satt. Ich bin erschöpft und möchte in den kommenden Monaten nicht mehr aus dem Koffer leben», sagte die deutsch-türkische Schauspielerin der Zeitschrift «Bunte».

Gerade lebe sie sich ein und suche neue Ärzte, Friseur und Sportvereine für die Kinder. «Deutschland, vor allem Berlin, fehlt mir als Stadtkind. Aber als Mutter ist mir das Wohl meiner Familie wichtiger», sagte Sahin-Radlinger.

In Sachen Geld hat sie klare Vorstellungen. Sie möchte weiter arbeiten und finanziell unabhängig bleiben. «Auf meinen Wunsch haben wir bislang getrennte Konten beibehalten», sagte sie der Zeitschrift. Diese Einstellung stamme von ihrer Mutter. Ihren Kindern möchte Sahin-Radlinger eine gute Ausbildung ermöglichen. «Sie sollen nie Geldsorgen haben.»