Schießerei bei Moskau: FSB bestätigt Tote und Verletzte

Moskau (dpa) - Nach dem Angriff auf eine Veranstaltungshalle in der Region Moskau bestätigt der russische Inlandsgeheimdienst FSB laut Agentur Interfax Tote und Verletzte. Konkrete Zahlen zu dem mutmaßlichen Terroranschlag wurden am Abend zunächst nicht genannt. Nach Behördenangaben wurden nach Schüssen und einem Brand weitere Explosionen gemeldet.

Auch die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet unter Berufung auf Augenzeugen vor Ort von Toten und Verletzten. Bei den Opfern soll es sich sowohl um Mitarbeiter als auch um Besucher der Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk nordwestlich von Moskau handeln, meldet die Agentur. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst weiter nicht. In sozialen Netzwerken ist von mindestens 12 Toten die Rede.

Die Agentur veröffentlichte Aufnahmen von einem großen Brand, der in der Crocus City Hall ausgebrochen sein soll, in der zu dem Zeitpunkt gerade ein Konzert lief. In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von dem Gebäude, das mittlerweile zu einem Drittel in Flammen stehen soll und dessen Dach wohl einzustürzen droht. Auch von Explosionen war die Rede. Rund 100 Menschen könnten Berichten zufolge in dem brennenden Haus eingeschlossen sein. Die Hintergründe des Vorfalls sind weiter unklar. Immer wieder war von einem möglichen «Terroranschlag» die Rede.