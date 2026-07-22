Schisanowski soll verzichten

Zur Begründung heißt es weiter: "Timo Schisanowski ist Vorsitzender der Hagener SPD. Die SPD tritt in ihrem Wahlprogramm für soziale Verantwortung und Gerechtigkeit ein. Von Herrn Schisanowski erwarten wir ein persönliches Verhalten, das dem Anspruch gerecht wird". Die Schaffung und Besetzung der neuen Stelle werfe Fragen nach Transparenz und wirtschaftlicher Notwendigkeit auf. Man befürchte zusätzliche Kosten, die die Hagewe-Mieter oder den städtischen Haushalt belasten könnten. Die Affaire um die neu geschaffene Stelle ist seit Wochen Stadtgespräch. Kritiker sagen, es handele sich um einen Versorgungsposten für den Politiker. Das Gehalt von mindestens 120 000 Euro, ein Dienstwagen und eine Generalvollmacht seien vollkommen überdimensioniert.