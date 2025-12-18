Schläger zertrümmert: Zverev verliert bei United Cup

Sydney (dpa) - Alexander Zverev hat beim United Cup die erste Niederlage dieser Tennis-Saison kassiert. Der Weltranglistendritte verlor im Duell des deutschen Teams mit Polen gegen den aufschlagstarken Hubert Hurkacz in Sydney mit 3:6, 4:6. Dabei zertrümmerte der 28 Jahre alte Hamburger völlig frustriert nach dem Break zum 3:4 im zweiten Satz einen Schläger.

Hurkacz kehrte nach einer Pause von mehr als einem halben Jahr wegen einer Knieoperation zurück, zeigte aber keine Anlaufschwierigkeiten und servierte 21 Asse. Zverev konnte sich nur eine Breakchance in der kompletten Partie erarbeiten und musste sich nach 82 Minuten geschlagen geben. Schnell verschwand er mit der Tasche über der Schulter in der Kabine.

Lys gegen Favoritin Swiatek gefordert

Durch die Niederlage von Zverev steht die deutsche Auswahl gegen den Vorjahresfinalisten Polen unter Druck. Nur mit einem Sieg von Eva Lys gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek wäre der zweite Sieg im zweiten Vorrundenspiel beim United Cup noch möglich. Sollte es nach den Einzeln 1:1 stehen, bringt das abschließende gemischte Doppel die Entscheidung. Zum Auftakt hatten Zverev & Co. mit 3:0 gegen die Niederlande gewonnen.

Bei einem Sieg wäre das deutsche Team sicher in der Runde der besten Acht. Auch bei einer Niederlage bestünde noch die Chance aufs Weiterkommen. Neben den Siegern schafft es auch der beste Gruppenzweite der drei Gruppen in Sydney in die K.-o.-Phase.

Vorbereitung auf Australian Open

Zverev und Lys nutzen die Veranstaltung als Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 18. Januar.