Navigation

Schlotterbeck gibt Entwarnung: «Gut, passt alles»

Veröffentlicht: Samstag, 08.11.2025 18:42

Beim Remis gegen den Hamburger SV bekommt Nico Schlotterbeck einen kräftigen Tritt auf den rechten Fuß. Der Nationalspieler von Borussia Dortmund bleibt aber bis zum Abpfiff auf dem Feld.

Hamburger SV - Borussia Dortmund
© Christian Charisius/dpa

Fußball

Hamburg (dpa) - Minutenlang wurde Nico Schlotterbeck am Fuß behandelt, doch der Dortmunder Innenverteidiger machte weiter. Nach der sportlichen Enttäuschung mit dem 1:1 beim Hamburger SV gab der 25-Jährige dann auch selbst Entwarnung. «Gut, passt alles», sagte der Jahre alte Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage nach seinem körperlichen Befinden. 

Schlotterbeck war in der 47. Minute nach einer Attacke von Jordan Torunarigha zu Boden gegangen. Der Hamburger trat dem Dortmunder auf den Fuß und erwischte ihn mit gestrecktem Bein am Knöchel. Torunarigha hatte Glück, dass er für sein hartes Einsteigen ohne Gelbe Karte davonkam.

Kovac zu der Szene: Das war schon heftig

«Er hält da drüber, der Schiri hat es nicht gesehen», berichtete Schlotterbeck nach dem Spiel bei Sky: «Aber da mache ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf. Das ist Fußball. Ich hab' dann weitergemacht. Das passt schon.»

Für BVB-Coach Nico Kovac war es «ein Stempel. Das war schon heftig». Da Schlotterbeck aber über die gesamte Spielzeit hinweg auf dem Feld geblieben war, geht auch der Dortmunder Trainer davon aus, dass ein Länderspieleinsatz des Innenverteidigers nicht in Gefahr ist. 

Schlotterbeck gehört für die letzten beiden Länderspiele des Jahres in der WM-Qualifikation zum DFB-Kader. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann würde mit Siegen am 14. November in Luxemburg und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei das direkte WM-Ticket lösen.

© dpa-infocom, dpa:251108-930-267262/1

Weitere Meldungen

Bayern-Ausrutscher bei Union - Bayer demütigt Heidenheim

Sport Neun Siege nacheinander - und dann geht's in die Alte Försterei: Der FC Bayern verliert erstmals Punkte. Aber auch die Verfolger schwächeln.

1. FC Union Berlin - Bayern München

HSV belohnt sich in der Nachspielzeit gegen Dortmund

Sport Dortmund dominiert, aber am Ende freut sich der HSV. Ein später Treffer sorgt für das Remis und Ekstase im Volksparkstadion.

Hamburger SV - Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim beendet Leipziger Erfolgsserie

Sport Inmitten eines Führungschaos im Verein eilt Hoffenheim sportlich von Erfolg zu Erfolg. Das Team von Chefcoach Christian Ilzer spielt gegen RB Leipzig groß auf.

TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig
skyline