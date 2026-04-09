Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Schlüsselübergabe für neues Seniorenhaus in Haspe
© Lorita Halili / Radio Hagen
Das neue Seniorenhaus am Karweg.
Teilen:

Schlüsselübergabe für neues Seniorenhaus in Haspe

In Hagen-Haspe steht eine neue Senioreneinrichtung kurz vor der Eröffnung. Hier gibt es die Infos!

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.04.2026 11:18

Anzeige

Am Karweg in Hagen-Haspe ist ein neuer Ort für ältere Menschen entstanden: Das Seniorenhaus ist fertiggestellt, mit der Schlüsselübergabe geht das Gebäude nun in den Betrieb über. Rund 16 Millionen Euro hat es gekostet. Noch wirkt dort alles ruhig. Das soll sich bald ändern, sagt Markus Bachmann von der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Anzeige
Die Vorbereitungen laufen...
Anzeige
Schlüsselübergabe
Schlüsselübergabe für neues Seniorenhaus in Haspe
Noch laufen die letzten Vorbereitungen...
SchlüsselübergabeSchlüsselübergabe für neues Seniorenhaus in HaspeNoch laufen die letzten Vorbereitungen...
Anzeige

Am 24.04. ist es soweit. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Die Zimmer sind zum Teil fertig eingerichtet und auch die Gemeinschaftsräume sind bezugsfertig. Das neue Haus bietet Platz für Seniorinnen und Senioren mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf. Insgesamt für 80 Bewohner auf 3 Etagen.  Damit wird der Standort Haspe um ein Seniorenhaus ergänzt.

 

Anzeige
Ergänzung
Anzeige

Mit der Namensgebung setzt die Evangelische Stiftung Volmarstein bewusst ein Zeichen. Gewürdigt wird damit das langjährige soziale Engagement des Hagener Unternehmers Jörn Kreke.

Anzeige
Namensgebung
Anzeige

Was sind die Kontaktdaten?

Anzeige

Informationen für Interessierte: Simone Homberger, Mail HombergerS@esv.de

Anzeige
Anzeige
Anzeige