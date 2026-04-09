Schlüsselübergabe für neues Seniorenhaus in Haspe

Am Karweg in Hagen-Haspe ist ein neuer Ort für ältere Menschen entstanden: Das Seniorenhaus ist fertiggestellt, mit der Schlüsselübergabe geht das Gebäude nun in den Betrieb über. Rund 16 Millionen Euro hat es gekostet. Noch wirkt dort alles ruhig. Das soll sich bald ändern, sagt Markus Bachmann von der Evangelischen Stiftung Volmarstein.
Am 24.04. ist es soweit. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Die Zimmer sind zum Teil fertig eingerichtet und auch die Gemeinschaftsräume sind bezugsfertig. Das neue Haus bietet Platz für Seniorinnen und Senioren mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf. Insgesamt für 80 Bewohner auf 3 Etagen. Damit wird der Standort Haspe um ein Seniorenhaus ergänzt.
Mit der Namensgebung setzt die Evangelische Stiftung Volmarstein bewusst ein Zeichen. Gewürdigt wird damit das langjährige soziale Engagement des Hagener Unternehmers Jörn Kreke.
Was sind die Kontaktdaten?
Informationen für Interessierte: Simone Homberger, Mail HombergerS@esv.de