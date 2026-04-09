Schlüsselübergabe für neues Seniorenhaus in Haspe

Am Karweg in Hagen-Haspe ist ein neuer Ort für ältere Menschen entstanden: Das Seniorenhaus ist fertiggestellt, mit der Schlüsselübergabe geht das Gebäude nun in den Betrieb über. Rund 16 Millionen Euro hat es gekostet. Noch wirkt dort alles ruhig. Das soll sich bald ändern, sagt Markus Bachmann von der Evangelischen Stiftung Volmarstein.