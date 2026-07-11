Schmuckstücke beim TÜV Nord

Vor allem, weil die Autos sehr viel wert sind, nicht immer nur vom Geld her, sondern vor allem und viel wichtiger haben sie einen persönlichen Wert. Aber am Ende hat ja alles geklappt. Es gab Kaffee und Kuchen, wobei die Einnahmen an die Caritas gingen. Der Handballverein HSG Wetter/Grundschöttel sorgte für kühle Getränke für die Autofans.