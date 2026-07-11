Schmuckstücke beim TÜV Nord

Die Veranstaltung "Schmuckstücke" fand am Wochenende zum ersten Mal statt. Stationsleiter Gabriel Fichtel erklärt uns, worauf es bei dem Begriff "Schmuckstücke" ankommt:
Dort hieß es also: Geschichten und Tipps mit anderen Besitzern austauschen, oder einfach die "Schätze" der anderen begutachten. Dabei gehen die Geschichten von Fahrer und Auto manchmal bis zurück in die Kindheit:
Auch das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Wäre es etwas wärmer gewesen oder hätte es geregnet, wären bei dem Treffen wahrscheinlich weniger Autos erschienen. Denn bei den Unikaten heißt es aufpassen:
Vor allem, weil die Autos sehr viel wert sind, nicht immer nur vom Geld her, sondern vor allem und viel wichtiger haben sie einen persönlichen Wert. Aber am Ende hat ja alles geklappt. Es gab Kaffee und Kuchen, wobei die Einnahmen an die Caritas gingen. Der Handballverein HSG Wetter/Grundschöttel sorgte für kühle Getränke für die Autofans.