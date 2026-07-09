Schmuckstücke beim TÜV Nord Hagen

Prüfingenieur und Rennmechaniker Gabriel Fichtel
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Sammler präsentieren ihre straßenzugelassene Rennfahrzeuge, Liebhaberautos und Fahrzeuge, die man im Straßenverkehr nur ganz selten sieht.
Zu sehen gibt es unter anderem:
- Dodge Viper, Bj. 1993
- BMW E36 als Tracktool
- VW Jetta 2 GL 1.8, Bj. 1987
- Porsche 911 Carrera S, Bj. 2013
- Golf VR6
- und viele mehr
Der TÜV Nord in der Feldmühlenstraße 12a ist diesen Samstag der Place-To-Be für alle, die Autos lieben.
Die Besitzer haben ihre Autos meist selbst restauriert. Wer vorbeikommt kann also nicht nur gucken und staunen, sondern auch mit den Besitzern fachsimpeln und Autogeschichten austauschen.
"Schmuckstücke" heißt das Event: Samstag von 10 bis 16 Uhr beim TÜV Nord.
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