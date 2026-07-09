Schmuckstücke beim TÜV Nord Hagen

Sammler präsentieren ihre straßenzugelassene Rennfahrzeuge, Liebhaberautos und Fahrzeuge, die man im Straßenverkehr nur ganz selten sieht.

Zu sehen gibt es unter anderem:

Dodge Viper, Bj. 1993

BMW E36 als Tracktool

VW Jetta 2 GL 1.8, Bj. 1987

Porsche 911 Carrera S, Bj. 2013

Golf VR6

und viele mehr

Der TÜV Nord in der Feldmühlenstraße 12a ist diesen Samstag der Place-To-Be für alle, die Autos lieben.

Die Besitzer haben ihre Autos meist selbst restauriert. Wer vorbeikommt kann also nicht nur gucken und staunen, sondern auch mit den Besitzern fachsimpeln und Autogeschichten austauschen.

"Schmuckstücke" heißt das Event: Samstag von 10 bis 16 Uhr beim TÜV Nord.